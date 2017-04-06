Их последняя весна. Истории жертв теракта в метро Санкт-Петербурга

Новости России. Трагедия в Санкт-Петербурге. Понедельник, час-пик. Одна из самых оживленных станций метро «Сенная площадь», почти центр города. Неподалеку – Мариинский театр, Исаакиевский собор и главный железнодорожный вокзал города – здесь всегда много туристов.

Поезд движется в сторону станции «Технологический Институт». «Техноложка», так ее называет не одно поколение студентов. Рядом со станцией расположены несколько учебных заведений: Военно-медицинская академия, Технологический университет, Архитектурно-строительный, институт Метрологии. В это время студенты возвращаются с занятий, кто-то спешит на них.



Перегон между станциями короткий. Поезд едет около двух минут. Все произошло в тоннеле.







Спустя несколько часов произошедшее квалифицируют как теракт. В списках погибших – 13 человек, большинство – молодые люди. Самому юному – 17 лет. Через несколько дней после теракта, когда идентифицировали личности всех жертв, в социальных сетях напишут: «Петербургские студенты приняли удар на себя».





Денис Петров



Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров. Ему было 25. В понедельник он ехал на тренировку. В спортивном клубе Денис преподавал рукопашный бой и вел курсы самообороны. Коллеги вспоминают: дети, с которыми он занимался, обожали и уважали тренера за профессионализм, за умение найти подход к каждому. Он обещал вырастить чемпионов.





Утром он позвонил администратору, подтвердил, что тренировка будет в 15.00. Но на нее так и не пришел. В социальной сети ребята, которых он тренировал, разместили объявление, в котором значилось: «Пропал наш тренер». Всю ночь они обзванивали телефоны экстренных служб. Надеялись и верили до последнего. Но страшное подтвердилось: ученик Дениса опознал его по татуировкам.



За полчаса до трагедии он заходил в интернет с телефона. На странице Дениса в социальной сети – сотни соболезнований. Пишут его подопечные, их родители, друзья, коллеги, люди, которые узнали о трагедии из СМИ.



Максим Арышев

Максиму Арышеву было 20. Его доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.



В город на Неве он приехал из Казахстана. Учился на третьем курсе экономического университета. Мечтал связать свою жизнь с программированием. В тот роковой день он возвращался с учебы. Максим Витальевич, так молодой человек называл себя в виртуальном мире, производит впечатление жизнерадостного и целеустремленного человека. Веселый, общительный, большой шутник, он учил своих друзей, а их было много, смотреть на вещи проще, выделяя главное и полезное. Отличник, по словам родных, он был бы примерным семьянином. Несколько лет он встречался с девушкой, они хотели создать семью.



Максим и Александра

«Этот год вместе с ним вселил в меня уверенность в том, что он – именно тот, с кем я хочу провести всю свою жизнь». Это запись, размещенная любимой девушкой Максима за несколько месяцев до трагедии. Они много путешествовали, планировали объехать вместе весь мир, ходили на концерты, держась за руки, бродили по Петербургу. И Максим, и Саша называли этот город своим, местом спокойствия и романтики.







Он коллекционировал резиновых уточек. Друзья об этом знали и каждый раз, отправляясь на день рождения к Максиму, не забывали взять с собой очередную фигурку.





Мансур Сагадеев

Хорошим специалистом хотел стать Мансур Сагадеев. 27 марта ему исполнилось 17 лет. Молодой человек родился в Санкт-Петербурге, поступил в колледж телекоммуникаций на специальность «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». «Учился хорошо, с интересом. С ребятами в группе поддерживал теплые дружеские отношения, отличался скромностью, деликатностью, добротой, всегда старался помогать одногруппникам», – таким навсегда запомнят Мансура.



За несколько часов до того, как спуститься в метро, он созвонился с другом. Молодые люди договорились о встрече.

Мансур рос в семье, в которой любили активный отдых. Его папа – любитель лыжных прогулок и сплавов по горным рекам. С детства мальчику прививали любовь к спорту и музыке. Как и все мальчишки, он играл в футбол. Несколько часов мог посвятить настольному теннису. Находил время на занятия по фортепиано и на компьютерные игры.



В его статусе на странице в социальной сети закреплена фраза из песни группы Rammstein «Mein herz brennt» (с немецкого – «мое сердце горит»).





Динара Алиева

Диля. Так называли друзья и родные Динару Алиеву. «Красивая, умная, милая и интеллигентная», – так отзываются о 21-летней девушке преподаватели. Она училась на факультете экономики и менеджмента, мечтала стать спортивным психологом. Она родилась в Баку. Несколько лет назад вместе с родителями переехала в Санкт-Петербург. 4 апреля Диля должна была принимать участие в университетском конкурсе красоты.



Она любила пешие прогулки. И старалась запечатлеть каждую. Для Динары было важно остановиться на каждой детали. На ее страницах в социальных сетях много пейзажей – набережная Фонтанки летом, канал Грибоедова весной, Юсуповский сад, залитый зеленью. Петербург она считала любимым городом.





Родственники надеялись на чудо. После взрыва девушку доставили в больницу, травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Туркай Джафарли, близкая подруга Динары:

Она была очень жизнерадостна. У нее было много планов на жизнь - мечтала стать психологом и училась на него. Среди своих друзей и родственников ее звали Диля. Дильбарой ее редко кто называл. Диля очень любила город Санкт-Петербург, мы гуляли по разным историческим местам, фотографировались. Она всегда строила планы стать хорошим психологом, построить карьеру, ну а потом уже семью.





Ирина Медянцева



Ирине Медянцевой было 50 лет. После обеда в понедельник она провожала дочь Алену на автобус до Новгорода. Когда произошел взрыв в вагоне метро, мать закрыла своим телом дочь и, по словам медиков, спасла ей жизнь. Ирина Кузьминична скончалась в машине скорой помощи. Жизнь ее дочери вне опасности.







Ирина Медянцева – известный в Петербурге художник-кукольник. Ее работы выставлены во многих экспозициях в городе. Из фарфора она создавала настоящие шедевры, клиенты называли работы Ирины «куклами с человеческими лицами». Своему ремеслу она обучила двух дочерей.



Одна из последних работ Ирины Кузьминичны – фарфоровый человечек с книгой в руках, на страницах которой изображены звезды. «Вы были настоящим художником. В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас», – такие слова оставляют на странице Ирины в социальной сети.



Работы Ирины Медянцевой



Среди ее работ много ангелов. «Ангел Софья», «Ангел весны», «Грустный ангел», «Ангел-Хранитель». «Ирина будто торопилась оставить людям как можно больше оберегов. А сама не спаслась», – вспоминают коллеги.





Ее супруг Александр Каминский на следующий день после трагедии обратился к общественности с призывом ценить жизнь, каждое мгновенье. Этот монолог разместили на своих страницах ведущие мировые издания. На скамейку возле дома, на которой не раз после тяжелого дня они присаживались с супругой, чтобы поговорить, полюбоваться закатом, он усадил кукол любимой супруги. Ветер развевает волосы кукольных созданий, и они вправду, словно живые.



Александр Каминский:

Уважаемые друзья... Я один из тех, кто попал в страшную ситуацию. В результате зверского теракта против невинных людей погибла моя любимая жена, травмы получила моя дочка. Это страшная беда. Я соболезную всем людям, которые пострадали, всем, у кого такая беда была, я понимаю их. Это очень страшно. Помните, что жизнь наша коротка. Любите друг друга, будьте добрей, не забывайте дети о родителях, звоните чаще, любите дорожите этим… Ну вот.. Вот поверьте мне. Я так жалею, что я вчера не позвонил.... Они ж шли... Я подумал – ну что я дергать буду в дороге. Может, мой звонок мог спасти их? Просто звонок, три минуты, остановка – они были бы в следующей электричке. А я вчера реши – еще не время, позвонят, когда будет время. <…>. У меня есть ее дочки, и свои дети, внуки, мне нужно жить ради них. Но это очень страшно. Это очень тяжело.





Ксения Малюкова



Ксении Малюковой было 18 лет. Девушка училась в петербургском Акушерском колледже. В следующем году планировала готовиться к ЕГЭ, хотела поступать в ВУЗ на лечебный факультет.

Она мечтала спасать жизни и быть полезной. Желание стать врачом у Ксюши появилось еще в детстве. Ей было 10, когда от рака скончалась мама.



Ксюша танцевала с детства. На протяжении многих лет занималась черлидингом. «Прекрасный человек с душою ангела», – такой запомнили Ксению Малюкову коллеги по команде.





Анастасия, подруга Ксении:

Ксюша была отличным спортсменом, который не боялся экспериментировать и была готова ко всему. Целеустремленная, доброжелательная. Она была человеком, который всегда готов помочь. Жизнерадостная и открытая. Никогда не держала зла на людей, всегда улыбалась и хотела стать хорошим медиком (для этого делала все возможное). Таких людей, как она, один на миллион.

В понедельник Ксения возвращалась с практики в детской больнице, ехала на свидание со своим молодым человеком. В этот день в колледже должен был пройти учебно-исследовательский конкурс, Ксюшина работа была одной из лучших. Из-за трагедии мероприятие перенесли на следующую неделю. Как отметили в администрации учебного заведения, конкурс назовут именем погибшей девушки.



Ангелина Свистунова

Ангелине Свистуновой было 27 лет. Она заочно училась в Институте текстильной и легкой промышленности. В Санкт-Петербург из подмосковного Орехово-Зуево переехала с супругом-военным пять лет назад. Ангелина не работала, занималась домашним хозяйством. Она была очень светлым человеком, любила семью, мужа. Она любила вышивать, обожала животных, недавно взяла из приюта кошку.





В ее статусе на странице в социальной сети такое простое, но настолько важное пожелание: «Всем добра!».

«Я благодарю своих маму и папу за то, что они подарили мне жизнь, дали мне красивейшее имя, подарили мне прекрасное детство, замечательное юношество. Благодарю их за то, что всегда были рядом, что находят нужные слова утешения, наставления, что всегда искренни со мной», – слова любви и благодарности родителям Ангелина посвятила за полторы недели до теракта.



Близкие – в шоке, Ангелина редко спускалась в метро. Куда она отправлялась в тот роковой день, останется загадкой.





Юрий Налимов Юрию Павловичу был 71 год. В прошлом – он старший следователь аэропорта «Пулково». Со слов племянницы Ольги, он любил лес.

В 140 километрах от Санкт-Петербурга в деревне у него свой дом, в котором все – от скамеек до окон – сделано руками Юрия Павловича.



У него остались дочь и жена.



Лариса Щекина