Экспертиза ДНК подтвердила личность террориста, устроившего взрыв в питерском метро

Новости России. Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста, который привел в действие взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге. Это Акбаржон Джалилов – именно он привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда.

Кроме того, Следственный комитет России 5 апреля задержал шестерых человек.

Все они жители Средней Азии и подозреваются в связях с террористами. В данный момент по местам проживания подозреваемых проводятся обыски.