Очевидцы ночного столкновения поездов в Москве: Задымилось, потолки пооткрывались, вода полилась на пол

Новости Беларуси. В точку назначения прибыл поезд «Москва–Брест», в который 8 апреля врезалась электричка. Это произошло на западе российской столицы. Жертв удалось избежать, но десятки человек травмированы. В больнице остается одна гражданка Беларуси. Пассажирам, которые несколько часов назад сошли на перроне в Минске, оказана необходимая помощь.

Виктория Николаева:

Было такое ощущение, что сейчас взорвется бомба. Потому что как-то задымилось, потолки пооткрывались, вода полилась на пол. Кто чай пил – кипяток полился на людей.

Ожоги, ушибы грудной клетки, переломы ребер – сводки медиков едва ли радуют. Пострадали десятки человек, среди них и дети. Авария произошла в 22.16 на перегоне Белорусского направления Московской железной дороги.

Машинист электрички по неизвестным пока причинам экстренно затормозил. Однако система дала сбой. Электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим пассажирским поездом «Москва–Брест».

Очевидцы:

Произошел какой-то хлопок, все упали, стекла все, паника небольшая. Все было хорошо, потому что наш состав был в серединке, пострадал только первый вагон. У них там были серьезные травмы, потому что собирали мужчин из вагона, просили помощь. Все прибыли очень быстро, МЧС, спасатели, все было очень оперативно. Все помогали друг другу. Удар сильный, вот результаты на лице, как видите. Ну, у некоторых похуже.