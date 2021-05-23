Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи

Новости Беларуси. В Барановичах намерены увековечить память летчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой своих жизней спасли десятки других, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они уводили падающий самолет от жилых домов, приняв решение не катапультироваться.

Игорь Позняк, СТВ:

То, чем могла бы обернуться эта катастрофа, наглядно показывает карта. Окраина Барановичей. Густонаселенный район на юго-востоке города. Вот тот самый зеленый квадратик меньше футбольного поля, который, вероятно, сверху заметили пилоты. Всего несколько метров вправо или влево – жилые дома. Упади самолет туда, жертв на земле было бы не избежать.

В последнюю минуту летчики приняли единственно правильное решение, которое стоило им жизни. Какой была эта минута? О чем говорили на борту падающего самолета? В распоряжении СТВ есть фрагмент аудиозаписи из черных ящиков. Речевой информатор:

Борт 74, отказ СДУ.

Речевой информатор («Рита», так его называют летчики) 19 мая ворвался в радиоэфир и первым сообщил о том, что у самолета Як-130 с номером 74 на фюзеляже отказала система дистанционного управления. Секундами позже информацию электроники подтвердил и сам пилот с позывным 440 – командир экипажа Андрей Ничипорчик.

С этого момента ни он, ни второй пилот борта 74 Никита Куконенко больше не сказали ни слова диспетчерам. Начался обратный отсчет до той самой точки невозврата.