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Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи

23 мая 2021 17:36
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Новости Беларуси. В Барановичах намерены увековечить память летчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой своих жизней спасли десятки других, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они уводили падающий самолет от жилых домов, приняв решение не катапультироваться.

Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи-1

Игорь Позняк, СТВ:
То, чем могла бы обернуться эта катастрофа, наглядно показывает карта. Окраина Барановичей. Густонаселенный район на юго-востоке города. Вот тот самый зеленый квадратик меньше футбольного поля, который, вероятно, сверху заметили пилоты. Всего несколько метров вправо или влево – жилые дома. Упади самолет туда, жертв на земле было бы не избежать.

Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи-4

В последнюю минуту летчики приняли единственно правильное решение, которое стоило им жизни. Какой была эта минута? О чем говорили на борту падающего самолета? В распоряжении СТВ есть фрагмент аудиозаписи из черных ящиков.

Речевой информатор:
Борт 74, отказ СДУ.

Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи-7

Речевой информатор («Рита», так его называют летчики) 19 мая ворвался в радиоэфир и первым сообщил о том, что у самолета Як-130 с номером 74 на фюзеляже отказала система дистанционного управления. Секундами позже информацию электроники подтвердил и сам пилот с позывным 440 – командир экипажа Андрей Ничипорчик.

Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи-10

С этого момента ни он, ни второй пилот борта 74 Никита Куконенко больше не сказали ни слова диспетчерам. Начался обратный отсчет до той самой точки невозврата.

Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи-13

Як терял высоту, неуправляемая многотонная птица самовольно отклонялась в сторону города. В этот момент над военным аэродромом в Барановичах заканчивали тренировочный полет учебные Л-39, а на земле готовился к вылету истребитель Су-30СМ. В распоряжении СТВ фрагмент радиоэфира.

Какой была последняя минута лётчиков Як-130? Фрагмент аудиозаписи-16

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# Крушение # происшествия # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Алена Сырова # Фотофакт

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