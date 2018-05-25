Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Новости Беларуси. 25 мая утром взорвали аварийную часть моста через Припять в Житковичском районе.

Специалисты использовали более тонны взрывчатки для данной операции. К взрыву подготовка велась пять дней – он стал уникальным не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства.

Информация о том, что мост через реку Припять треснул, появилась в начале декабря прошлого года. По поручению Президента Беларуси строительство нового моста должно завершиться к седьмому ноября.

После обследования целостности опор моста будет начата подготовка к возведению на их основе новых металлических пролетов. Их изготовят мостостроители из Воронежа. На стройплощадку уже доставлена первая партия металлоконструкций.

Мы собрали 10 фото кинематографичного взрыва моста над рекой Припять.

Читайте также:

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ

Видео взрыва моста через Припять

Корреспондент СТВ показал, что осталось от моста через Припять после взрыва

«Работа проведена уникальная». Первый заместитель министра МЧС Беларуси о демонтаже участка моста

Фото: МЧС Беларуси