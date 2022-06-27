Замминистра экономики: «Мы готовы рассматривать предложения бизнеса, которые будут нам направлять»

Новости Беларуси. Министерство экономики Беларуси ждет рост валового продукта во втором полугодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам пяти месяцев экономический рост ожидаемо замедлился.
Новости Беларуси. Министерство экономики Беларуси ждет рост валового продукта во втором полугодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам пяти месяцев экономический рост ожидаемо замедлился.
Многие отрасли уже нашли решения проблем логистики, но крупным игрокам необходимо больше времени. Сейчас готовится ряд документов для поддержки коллективов и предприятий, чтобы они не почувствовали действие санкций.
Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Те меры, которые мы приняли, – это и комплексный план поддержки экономики, и те решения, которые каждодневно принимаются в правительстве в рамках операционно-ситуационного штаба, – они во многом уже дают эффект, но, как мы видим и цифры показывают, что пока не до конца. Поэтому те меры, которые мы принимаем, должны развернуться в полном объеме как раз во втором полугодии. Из того плана, который мы приняли в апреле, 2/3 мер уже принято. Конечно, это не означает, что это был закрытый перечень и больше мы ничего делать не собираемся. Мы готовы рассматривать предложения бизнеса, которые будут нам направлять.