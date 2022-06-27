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Замминистра экономики: «Мы готовы рассматривать предложения бизнеса, которые будут нам направлять»

27 июня 2022 19:07
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Новости Беларуси. Министерство экономики Беларуси ждет рост валового продукта во втором полугодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам пяти месяцев экономический рост ожидаемо замедлился.

Замминистра экономики: «Мы готовы рассматривать предложения бизнеса, которые будут нам направлять»-1

Многие отрасли уже нашли решения проблем логистики, но крупным игрокам необходимо больше времени. Сейчас готовится ряд документов для поддержки коллективов и предприятий, чтобы они не почувствовали действие санкций.

Замминистра экономики: «Мы готовы рассматривать предложения бизнеса, которые будут нам направлять»-4

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Те меры, которые мы приняли, – это и комплексный план поддержки экономики, и те решения, которые каждодневно принимаются в правительстве в рамках операционно-ситуационного штаба,они во многом уже дают эффект, но, как мы видим и цифры показывают, что пока не до конца. Поэтому те меры, которые мы принимаем, должны развернуться в полном объеме как раз во втором полугодии. Из того плана, который мы приняли в апреле, 2/3 мер уже принято. Конечно, это не означает, что это был закрытый перечень и больше мы ничего делать не собираемся. Мы готовы рассматривать предложения бизнеса, которые будут нам направлять.

# Экономика # Экономика # Дмитрий Ярошевич # Фотофакт

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