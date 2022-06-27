Замминистра экономики: «Мы готовы рассматривать предложения бизнеса, которые будут нам направлять»

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Те меры, которые мы приняли, – это и комплексный план поддержки экономики, и те решения, которые каждодневно принимаются в правительстве в рамках операционно-ситуационного штаба, – они во многом уже дают эффект, но, как мы видим и цифры показывают, что пока не до конца. Поэтому те меры, которые мы принимаем, должны развернуться в полном объеме как раз во втором полугодии. Из того плана, который мы приняли в апреле, 2/3 мер уже принято. Конечно, это не означает, что это был закрытый перечень и больше мы ничего делать не собираемся. Мы готовы рассматривать предложения бизнеса, которые будут нам направлять.