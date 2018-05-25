«Травмы очень серьёзные». Врачи о состоянии 4-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки в Гродно
Новости Беларуси. В Гродно из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина с двумя маленькими детьми пришла в гости к знакомым. Пока взрослые отдыхали, дети оказались предоставлены сами себе.
Тревогу забил сосед, который случайно обнаружил окровавленного, но живого мальчика у себя под окном.
Юрий Поляков до сих пор приходит в себя после такого шока. Как обычно вечером, сидел в кресле, смотрел телевизор. Услышал странный звук, похожий на писк котенка. Открыл окно и остолбенел. Тут же начал звать на помощь, общими усилиями с соседями вызвали скорую.
Юрий Поляков, житель Гродно:
Потом уже приостановили тут движение, люди начали как-то собираться и помогать все. Один говорит: «Дайте мне полотенце, я доктор, я сейчас помогу вам». «Что нужно?» Он говорит: «Дайте два полотенца». Потому что лица на ребенке не было.
Мальчику только на этой неделе исполнилось 4 года. Можно только гадать, что привлекло его внимание в окне третьего этажа.
Галина Буро, СТВ:
Именно сюда приземлился ребенок – здесь хорошо видно пятно крови. Когда его обнаружили, почти всё тело находилось на траве, а голова – на бетоне. Скорее всего, на нее и пришелся основной удар. Но все выводы будут делать правоохранители.
И если бы не сосед, неизвестно, сколько еще ребенок лежал бы под окнами. Ведь его мать в это время опрокидывала не первую рюмку. В ее крови обнаружено 2,6 промилле алкоголя – доза запредельная. Семья уже давно находилась в социально-опасном положении.
Валентина Калимулина, житель Гродно:
Я спать не могла, потому что ну как такое – пить и не посмотреть за детьми!
Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Она вместе со своими детьми пришла в гости к знакомым на улицу Домбровского, там распивали спиртные напитки. Дети в это время бегали рядом. В какой-то момент один из мальчиков пропал. Ребенок 2014 года рождения залез на подоконник, смог открыть окно, к сожалению, выпал с третьего этажа.
Мальчика с тяжелыми травмами головы доставили в реанимацию. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Мать состоянием своего ребенка до сих пор не интересовалась, отец и вовсе на принудительном лечении в ЛТП.
Александр Клочко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гродненской областной детской клинической больницы:
В настоящий момент находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких, в искусственной коме медикаментозной. Прогноз довольно-таки трудно сказать, как будет дальше. Это всё будет завесить от того, как будет развиваться дальше отек головного мозга. Потому что травмы очень серьезные.
В 2018 году в стране это уже не первый случай выпадения ребенка из окна. И практика прошлых лет показывает: летом из-за жары риск подобных трагедий возрастает.
Взрослые употребляли алкоголь и не обращали внимания на ребёнка. 4-летний мальчик выпал из окна в Гродно