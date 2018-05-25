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Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ

25 мая 2018 16:38
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Новости Беларуси. В пятницу утром 25 мая поставлена громкая точка в первом этапе реконструкции аварийного моста в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывотехникам МЧС понадобилось почти две тонны тротила для того, чтобы ювелирно обрушить на землю 200-метровый аварийный пролет переправы. Операцию называют уникальной для всего постсоветского пространства. Такие объекты до нас еще никто не взрывал. Подробности у нашего корреспондента Александра Добрияна.

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-1

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-3

О том, что мост нужно взрывать, заговорили уже в первые дни после аварии. Другого способа демонтировать 84-метровые железобетонные пролеты просто не было. Операцию тщательно готовили несколько месяцев. Только на закладку сотен килограммов тротила у взрывотехников МЧС ушло целых пять дней.

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-6

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-8

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-10

 Когда пыль от взрыва осела, стало ясно: уникальная операция проведена с ювелирной точностью.

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-13

Александр Добриян, СТВ:
Таким, каким был этот мост 32 года подряд, он останется только в памяти людей и на кадрах видео и фотохроники. Его построили в 1985 году по экономичной коробчатой технологии, однако запаса прочности хватило всего на 32 года. В одно мгновение 4 тысячи тонн железобетона оказалось на земле.

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-16

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-18

Всё было продумано до мелочей: заранее Припять повернули в старое русло, реку под аварийным мостом пересыпали и превратили территорию в технологическую площадку. Убрать с нее  пусть и колоссальный объем строительного мусора теперь не составит труда обычными экскаваторами.

Удачный взрыв – это не просто быстрый, но и относительно дешевый метод демонтажа. Дорожники и мостостроители сегодня, 25 мая, не скрывали радости: теперь у них есть гарантия того, что проект не выбьется из графика. 

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-21

Игорь Матвецов, генеральный директор РУП «Гомельавтодор»:
Мы довольны результатом обрушения пролетного строения. Мы боялись, что при взрыве могут быть повреждены опоры, потому что потребовалось бы очень много времени на их восстановление, и это затянуло бы реализацию проекта. Но этого не произошло.

Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-24

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-26

После обследования целостности опор моста начнется их подготовка к возведению на их основе новых металлических пролетов. Металлоконструкции заказали у признанных лидеров отрасли – воронежских мостостроителей. Первые части будущего моста уже доставлены на строительную площадку.

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-29

Людмила Соседкова, главный инженер проекта:
Это проект не с железобетонной плитой, а с металлической. Почему такой выбор сделан – ради сокращения сроков строительства. Но и здесь есть свои сложности: одних только несущих сварных швов – около 2 тысячи метров. Сейчас наши нормы для таких пролетных строений предполагают долговечность не менее 100 лет.

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-32

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-34

Металлоконструкции в мостостроении – это быстро и долговечно, но при этом не очень дешево. Реконструкция житковичского моста обойдется в сумму порядка 40 миллионов рублей. Делать хороший мост и не скупиться в ущерб качеству потребовал от дорожников Александр Лукашенко, посещая объект в конце апреля. Тогда же были установлены и сроки завершения реконструкции: мост должен быть готов к 7 ноября.

Корреспондент СТВ показал, что осталось от моста через Припять после взрыва

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-37

Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ-39

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Александр Добриян # Игорь Матвецов # Людмила Соседкова # Фотофакт

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