Взорван аварийный пролёт моста через Припять. Как это было и что будет дальше – репортаж СТВ

Новости Беларуси. В пятницу утром 25 мая поставлена громкая точка в первом этапе реконструкции аварийного моста в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывотехникам МЧС понадобилось почти две тонны тротила для того, чтобы ювелирно обрушить на землю 200-метровый аварийный пролет переправы. Операцию называют уникальной для всего постсоветского пространства. Такие объекты до нас еще никто не взрывал. Подробности у нашего корреспондента Александра Добрияна.

О том, что мост нужно взрывать, заговорили уже в первые дни после аварии. Другого способа демонтировать 84-метровые железобетонные пролеты просто не было. Операцию тщательно готовили несколько месяцев. Только на закладку сотен килограммов тротила у взрывотехников МЧС ушло целых пять дней.

Когда пыль от взрыва осела, стало ясно: уникальная операция проведена с ювелирной точностью. «Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Александр Добриян, СТВ:

Таким, каким был этот мост 32 года подряд, он останется только в памяти людей и на кадрах видео и фотохроники. Его построили в 1985 году по экономичной коробчатой технологии, однако запаса прочности хватило всего на 32 года. В одно мгновение 4 тысячи тонн железобетона оказалось на земле.

Всё было продумано до мелочей: заранее Припять повернули в старое русло, реку под аварийным мостом пересыпали и превратили территорию в технологическую площадку. Убрать с нее пусть и колоссальный объем строительного мусора теперь не составит труда обычными экскаваторами. Удачный взрыв – это не просто быстрый, но и относительно дешевый метод демонтажа. Дорожники и мостостроители сегодня, 25 мая, не скрывали радости: теперь у них есть гарантия того, что проект не выбьется из графика.

Игорь Матвецов, генеральный директор РУП «Гомельавтодор»:

Мы довольны результатом обрушения пролетного строения. Мы боялись, что при взрыве могут быть повреждены опоры, потому что потребовалось бы очень много времени на их восстановление, и это затянуло бы реализацию проекта. Но этого не произошло. Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства

После обследования целостности опор моста начнется их подготовка к возведению на их основе новых металлических пролетов. Металлоконструкции заказали у признанных лидеров отрасли – воронежских мостостроителей. Первые части будущего моста уже доставлены на строительную площадку.

Людмила Соседкова, главный инженер проекта:

Это проект не с железобетонной плитой, а с металлической. Почему такой выбор сделан – ради сокращения сроков строительства. Но и здесь есть свои сложности: одних только несущих сварных швов – около 2 тысячи метров. Сейчас наши нормы для таких пролетных строений предполагают долговечность не менее 100 лет.