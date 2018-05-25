Водитель на автомобиле с поддельным номером пытался скрыться от правоохранителей в Солигорском районе

Новости Беларуси. Настоящая гонка с преследованием произошла в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автомобиля с поддельным российским номером устроил побег от правоохранителей.

Нарушитель не остановился по требованию инспекторов. Мужчину задержали только через 30 километров.

Сергей Чеботарев, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Выяснилось, что за рулем был 22-летний житель города Житковичи. Кроме того, он не имел права управлять транспортным средством до октября 2018 года. При проверке регистрационных документов было выявлено, что данный номер не соответствует указанному в техническом паспорте. Также в его багажнике было обнаружено еще два номера, которые вызвали подозрение в подлинности.

Задержанный был доставлен в Солигорское РУВД вместе с машиной для проверки. Кроме того, выяснилось, что у него в гараже находятся две машины с номерами, которые также вызвали подозрение в подлинности.

На данный момент Солигорское РУВД проводит проверку по данному факту.