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Хозяин питона, пойманного на территории детского сада в Минске, оштрафован на 490 рублей

24 августа 2018 15:05
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Новости Беларуси. Хозяин питона, пойманного на территории детского сада в Минске, оштрафован.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, штраф составил 490 рублей – 20 базовых величин.

Владельца пресмыкающегося привлекли к административной ответственности за «нарушения условий содержания и за то, что экзотическая змея не была зарегистрирована хозяином согласно действующему законодательству».

Напомним, что питона поймали 15 августа на территории детсада в столице. Уже на следующий день владелец змеи пришел за ней в Минский зоопарк, где рептилия находилась на временном содержании. В отношении мужчины был начат административный процесс, после того, как законность владения животным была подтверждена.

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# Дикие животные # происшествия

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