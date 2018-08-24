В Жодино молодые люди фотографировались на «Запорожце» и причинили ущерб на тысячу рублей

Новости Беларуси. В Жодино несколько молодых людей сделали селфи на «Запорожце». Любителям фотографироваться грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в компании были две девушки, одной из которых 16 лет. Для создания снимков ребята забрались на крышу, капот и крышку багажника легковушки ZAZ 968 М.

После фотосессии молодые люди разместили селфи в соцсетях и мессенджерах, собрав множество «нравится».

В процессе творчества компания повредила машину. Владелец оценил нанесённый ущерб в тысячу рублей.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Злостное хулиганство».

Весной 2018 года в Минске девушка станцевала на BMW.