Прямой эфир

В Жодино молодые люди фотографировались на «Запорожце» и причинили ущерб на тысячу рублей

24 августа 2018 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Жодино несколько молодых людей сделали селфи на «Запорожце». Любителям фотографироваться грозит до 6 лет лишения свободы.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в компании были две девушки, одной из которых 16 лет. Для создания снимков ребята забрались на крышу, капот и крышку багажника легковушки ZAZ 968 М.  

После фотосессии молодые люди разместили селфи в соцсетях и мессенджерах, собрав множество «нравится».  

В процессе творчества компания повредила машину. Владелец оценил нанесённый ущерб в тысячу рублей.  

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Злостное хулиганство».  

Весной 2018 года в Минске девушка станцевала на BMW.  

Молодая женщина разыскивается – подробнее здесь.  

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Предъявлено обвинение 57-летнему жителю Бобровичей, который стрелял в милиционеров
24 августа 2018 08:21

Предъявлено обвинение 57-летнему жителю Бобровичей, который стрелял в милиционеров

В Минске нашли пропавшего более недели назад подростка. Его жизни ничто не угрожает
24 августа 2018 07:37

В Минске нашли пропавшего более недели назад подростка. Его жизни ничто не угрожает

В Смолевичском районе пьяный водитель ночью сбил не обозначенного фликером пешехода
23 августа 2018 20:54

В Смолевичском районе пьяный водитель ночью сбил не обозначенного фликером пешехода