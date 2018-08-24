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71-летняя женщина потерялась в Дрогичинском районе. Её нашли через 11 дней

24 августа 2018 13:22
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Новости Беларуси. 12 августа в Дрогичинском районе потерялась пенсионерка. Пожилую женщину нашли через 11 дней.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, родственники рассказали, что 71-летняя жительница деревни Заклетенье ушла в лес за грибами и не вернулась.  

Вечером 23 августа гражданку в двадцати километрах от дома и в пяти километрах от ближайшего населённого пункта обнаружил местный грибник. Пенсионерка лежала на опушке леса возле кукурузного поля. Женщина была сильно обезвожена. Мужчина вызвал милиционеров, спасателей и медработников.  

После осмотра гражданку госпитализировали. Жизнь пациентки вне опасности.  

По словам пенсионерки, она потерялась в кукурузном поле.  

Летом 2018 года в Докшицком районе заблудилась 82-летняя минчанка.  

Пенсионерка провела в лесу почти сутки – здесь подробности.  

# Происшествия в лесу # происшествия

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