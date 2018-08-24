71-летняя женщина потерялась в Дрогичинском районе. Её нашли через 11 дней

Новости Беларуси. 12 августа в Дрогичинском районе потерялась пенсионерка. Пожилую женщину нашли через 11 дней.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, родственники рассказали, что 71-летняя жительница деревни Заклетенье ушла в лес за грибами и не вернулась.

Вечером 23 августа гражданку в двадцати километрах от дома и в пяти километрах от ближайшего населённого пункта обнаружил местный грибник. Пенсионерка лежала на опушке леса возле кукурузного поля. Женщина была сильно обезвожена. Мужчина вызвал милиционеров, спасателей и медработников.

После осмотра гражданку госпитализировали. Жизнь пациентки вне опасности.

По словам пенсионерки, она потерялась в кукурузном поле.

Летом 2018 года в Докшицком районе заблудилась 82-летняя минчанка.