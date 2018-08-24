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В Минске в лесном массиве произошёл взрыв

24 августа 2018 12:22
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Новости Беларуси. В Минске в лесном массиве произошел взрыв.

Как сообщает СК в Telegram-канале, происшествие случилось вечером двадцать треьего августа в лесном массиве в Партизанском районе.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Местные жители неподалеку в поле обнаружили танковый снаряд без взрывателя. На него указали следственно-оперативной группе, которая приехала на место инцидента. Обнаруженный снаряд был изъят. Его уничтожили.

В мае во дворе столичной многоэтажки была обнаружена мина времён ВОВ (читать далее). 

# Взрыв # происшествия

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