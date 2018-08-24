В Минске в лесном массиве произошёл взрыв

Новости Беларуси. В Минске в лесном массиве произошел взрыв.
Как сообщает СК в Telegram-канале, происшествие случилось вечером двадцать треьего августа в лесном массиве в Партизанском районе.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Местные жители неподалеку в поле обнаружили танковый снаряд без взрывателя. На него указали следственно-оперативной группе, которая приехала на место инцидента. Обнаруженный снаряд был изъят. Его уничтожили.
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