Громкий скандал в Гомеле: должностные лица попали под следствие за продажу испорченного мяса

Новости Беларуси. Скандал на мясокомбинате в Гомеле. Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «Гомельский мясокомбинат», Гомельского облисполкома и Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Уголовное дело возбуждено КГБ и передано в СК для дальнейшего расследования.

В ходе расследования установлено, что из-за ненадлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате с мая по декабрь 2015 года испортилось более 100 тонн мяса. Директор указанного ОАО, заручившись поддержкой первого заместителя председателя Гомельского облисполкома и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия – директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, вопреки требованиям нормативных актов, предписывающих утилизацию такой продукции, организовал переработку и реализацию испорченного мяса, что

поставило в опасность жизнь и здоровье граждан.

Сейчас в тесном взаимодействии с Комитетом государственного контроля следствием проводится работа по сбору доказательственной базы. Одним из мотивов совершения преступления должностными лицами явилось стремление скрыть истинное положение дел на предприятии, допущенную бесхозяйственность со стороны руководства, а также боязнь негативных последствий для себя.

Испорченная продукция изъята и сейчас направлена на утилизацию. По уголовному делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлечены более десяти человек. Их действия квалифицированы по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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