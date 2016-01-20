Кипятком залило ателье дизайнера Латушкиной: с потопом боролись 14 часов, аварийку так и не дождались

Новости Беларуси. Бытовая атака на моду. У дизайнера одежды Юлии Латушкиной затопило ателье. Прорвало трубу с горячей водой. Под угрозой оказалась новая коллекция модельера, но больше всего пострадало помещение.

Сотрудники ателье с трудом покинули комнату, окутанную паром. Борьба с потопом длилась 14 часов. Но аварийной бригады пострадавшие так и не дождались, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В данный момент решается вопрос, кто будет отвечать за ЧП и восстанавливать помещение, пострадавшее не только от воды, но и от конденсата.

Юлия Латушкина:

Звонили в службу 115. Звонки зарегистрированы. Их 5. Объяснила, куда идти, где дверь находится – как нас найти. Оставила свой номер телефона и попросила аварийщиков подойти и посмотреть трубы, потому что это был только первый прорыв, то есть мы не предполагали, чего ожидать дальше. Оттуда просто валил пар от горячей воды.

В аварийной службе пояснили, что помощь не была вовремя оказана из-за ошибки диспетчера.

Александр Ерофеев, директор УП «Городская аварийная служба»:

Первичное расследование показало, что буквально с интервалом в 15 секунд поступило 2 заявки по тому же адресу. Поэтому наш диспетчер классифицировал данные заявки как одну и отправил аварийную бригаду согласно регламенту, то есть в течение 30 минут на этот адрес.