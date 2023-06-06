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В четырёх регионах России произошло массовое отравление сидром. Есть жертвы

06 июня 2023 08:46
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Новости России. В четырех регионах России произошло массовое отравление алкогольным напитком. По последним данным, от его употребления умерли 18 человек, число пострадавших достигло 35. Более 10 в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четырёх регионах России произошло массовое отравление сидром. Есть жертвы-1

Правоохранители уже задержали самарского индивидуального предпринимателя, которого подозревают в производстве сидра. По основной версии, причиной массового отравления людей стал метанол, который оказался в составе напитка вместо этанола. Полиция изымает партии суррогатного сидра из продажи.

# Отравления # Новости России # Фотофакт

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