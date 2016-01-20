Теракт в Пакистане: белорусов среди пострадавших нет — МИД

Новости Беларуси. 25 человек погибли. Полсотни ранены. Сегодня утром боевики устроили массовый расстрел в одном из университетов Пакистана. Белорусов по данным МИДа среди пострадавших нет. Все подробности теракта у корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистанский город Чарсадда. Восемь утра по минскому времени, университет имени последователя Махатмы Ганди, призывавшего отказаться от насилия. Группа неизвестных проникает на территорию учебного заведения и открывает огонь по студентам. Террористы использовали и самодельные взрывчатки. В суматохе никто и не понял, что произошло, а счет жертвам уже пошел на десятки.

Очевидцы:

На моих глазах люди падали замертво. Много криков и полная неразбериха. Студенты и охрана университета получили серьезные ранения, истекали кровью. Женщины в панике теряли сознание.

Всех охватила паника. Мой друг был настолько напуган, что выпрыгнул из окна, лишь бы спастись, хотя мы находились на одном из последних этажей. Мы видели из окон, как боевики расстреливали людей и выкрикивали угрозы.

За считанные часы убитых станет еще больше – 25 человек. Раненых – до 50-ти. Но и эти цифры не финальные – специалисты продолжают обследование главного корпуса, на него и пришлась основная атака. И под завалами еще могут находиться люди. Остальных же, а это более 3-х тысяч человек, эвакуировали.

Боевики в ходе спецоперации уничтожены.

Правда, точное количество тех, кто окрасил рассвет над университетом в красный, пока не называют. По некоторым данным, их было около 10-ти.

Стоить отметить, что город Чарсадда находится совсем неподалеку от границы с Афганистаном, в пределах так называемой «территории беззакония». Там экстремисты чувствуют себя особенно вольготно.

Кто организовал теракт, пока неизвестно.

Утром взявшее на себя ответственность пакистанское крыло группировки «Талибан» чуть позже заявило, что не имеет к нападению никакого отношения.