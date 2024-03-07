Комитет госконтроля проводит мониторинг торговых сетей

На строгом контроле цены. В преддверии праздника Комитет госконтроля проводит проверки торговых сетей. С начала этого года контрольные мероприятия проведены в 142-х объектах торговли с привлечением специалистов местных органов власти, МАРТ и санитарных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мониторинги направлены на недопущение фактов необоснованного завышения цен. Помимо этого, контролирующие органы изучают и соблюдение правил торговли, санитарных норм и требований технических регламентов. Те или другие нарушения выявляются практически в каждом втором объекте. Порядка 25 % касаются ассортиментного перечня и около 30 % – реализации продукции с истекшим сроком годности.

Татьяна Самохина, заместитель начальника отдела контроля розничной торговли, общепита и бытовых услуг КГК Беларуси:

С начала этого года изменен порядок ценообразования, который позволяет производителям повышать цены на овощи и яблоки не более чем на 3,5 % к цене, по которой они продавались год назад. К сожалению, уже устанавливаются нарушения отдельными предприятиями в этой части. Так, одно из предприятий в январе этого года продало в крупную торговую сеть по завышенным ценам (в сравнении с предыдущим годом) более 90 тонн яблок.

Ольга Провоторова, ведущий государственный инспектор отдела контроля розничной торговли, общепита и бытовых услуг КГК Беларуси:

По результатам мониторингов субъектам хозяйствования выдаются рекомендации. По результатам проверок в этом году привлечено к административной ответственности 16 субъектов хозяйствования на общую сумму 247 тысяч рублей.