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Гражданин Беларуси пострадал во время теракта в метро Санкт-Петербурга

04 апреля 2017 06:43
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Новости Беларуси. Во время взрыва в петербургском метро пострадал гражданин Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Гражданин Беларуси пострадал во время теракта в метро Санкт-Петербурга -1

Пострадавший белорус находился рядом с эпицентром взрыва (здесь подробнее).

Напомним, днем в понедельник на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По последним данным, трагедия унесла жизни 11 человек, более 50 человек пострадали.

Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал произошедшее как теракт.

Возбуждено уголовное дело. 

# происшествия # Фотофакт # Теракт в метро Санкт-Петербурга

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