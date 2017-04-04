Гражданин Беларуси пострадал во время теракта в метро Санкт-Петербурга

Новости Беларуси. Во время взрыва в петербургском метро пострадал гражданин Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Пострадавший белорус находился рядом с эпицентром взрыва (здесь подробнее).

Напомним, днем в понедельник на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По последним данным, трагедия унесла жизни 11 человек, более 50 человек пострадали.

Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал произошедшее как теракт.

Возбуждено уголовное дело.