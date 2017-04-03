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СКР: действия машиниста предотвратили большее число жертв при взрыве в метро Петербурга

03 апреля 2017 17:56
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Новости России. Грамотные действия машиниста поезда, в вагоне которого произошел взрыв, позволили предотвратить большее число жертв.

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:  
Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества  жертв.

Напомним, днем в понедельник на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По последним данным, трагедия унесла жизни десяти человек. 7 погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Количество раненых составило 47 человек, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители обнародовали фото предполагаемого исполнителя (здесь подробнее).

# Светлана Петренко # Теракт в метро Санкт-Петербурга

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