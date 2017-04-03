СКР: действия машиниста предотвратили большее число жертв при взрыве в метро Петербурга

Новости России. Грамотные действия машиниста поезда, в вагоне которого произошел взрыв, позволили предотвратить большее число жертв.



Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:

Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв.



Напомним, днем в понедельник на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По последним данным, трагедия унесла жизни десяти человек. 7 погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Количество раненых составило 47 человек, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии.