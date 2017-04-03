Завершено расследование дела об убийстве игуменьи Василиссы

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование по факту трагической смерти настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря игуменьи Василиссы.

Напомним, трагедия в женском монастыре произошла накануне православного сочельника (здесь подробнее). Прихожанка с ножом набросилась на игуменью.

От полученных травм матушка Василисса скончалась. Ей было 67 лет.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следствием установлено, что 5 января 2017 года около девяти часов вечера 29-летняя прихожанка, которую монахини приютили в монастыре, находясь на кухне прихода, нанесла настоятельнице более 10 ножевых ранений. В ходе работы по уголовному делу были допрошены десятки послушниц и трудниц храма. Многие поясняли, что у подозреваемой накануне случившегося отмечались признаки психического расстройства. Согласно заключению эксперта в момент преступления она не могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.



На основании полученных во время расследования доказательств, следствием уголовное дело передано прокурору для направления в суд с целью принятия решения о применении к подозреваемой принудительных мер безопасности и лечения.