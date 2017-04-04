Белорус, пострадавший во время теракта в Петербурге, ехал в вагоне, в котором произошел взрыв

Новости Беларуси. Белорус, пострадавший во время теракта в петербургском метро, еще две недели пробудет в больнице.

Юрий Шушкевич ехал в том вагоне, в котором накануне прогремел взрыв.

Мужчина не помнит первые мгновения после взрыва. Говорит, не сразу понял, что произошло. Очнулся под телами.



Придя в себя, белорус еще с одним пострадавшим выломал двери вагона.



Юрий Шушкевич, белорус, пострадавший во время теракта (в интервью «Комсомольской правде»):

Зашел в вагон. Хорошо, что не в центральную дверь, людей много было, а в боковую. Только отправились – и тут резкий удар в руку, потом яркая-яркая вспышка. Мелькнула мысль, что пробой тока какой-нибудь, никогда бы не подумал, что в теракт попаду. Очнулся я под телами. Смотрю, двери разбиты, выгнуты от взрыва. Но доехали. Спасибо машинисту, что довез до станции, и хорошо, что вагон на рельсах устоял. <…>… Мы на пару с каким-то мужчиной помогли отодрать двери, чтобы людей не через окна вынимать.



Белоруса доставили в городскую больницу № 26 Санкт-Петербурга. Ему сделали операцию.

По оценке медиков, его жизнь вне опасности.

Юрию Казимировичу 53 года. Он родом из Волковыска, несколько лет работает в Санкт-Петербурге.



Число погибших при взрыве в метро возросло до 14. По последним данным, 11 человек погибли на месте, еще трое скончались позднее. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Юрий Шушкевич: Если кому-то суждено, то он не поедет в метро, но поедет в троллейбусе, который тоже может попасть в какую-то переделку, правильно?

Белорус – в эксклюзивном интервью программе «Неделя» (здесь подробнее).