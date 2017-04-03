На Партизанском на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте грузовик снес световую мачту.
Столб упал на другой проезжавший большегруз и перегородил часть дороги,
что спровоцировало огромную пробку в сторону центра.
ДТП произошло в разгар часа пик, когда автомобилисты возвращались в центр из промышленной части города. В этой стороне Минска грузовики – частые гости. Однако два большегруза почти в одно время, как участники одного ДТП – это странное совпадение даже для местных дорог.
Сначала один грузовик, потеряв управление, въезжает в опору уличного освещения.
Та, накренившись, еще какое-то время держится на весу и через считанные минуты угождает аккурат в другой грузовик. Как результат – многокилометровая пробка, искореженный транспорт и поврежденный столб. Благо, из участников аварии никто не пострадал. Последствия ДТП быстро ликвидировали. Причины устанавливаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сергей Костюк, инспектор ГАИ Заводского района:
Зацепил опору, которая ведет линии электропередач движения троллейбуса. Опора упала, а вторая, которую повредили, повредила идущий за этим МАЗ-ом второй МАЗ.