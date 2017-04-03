На Партизанском на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте грузовик снес световую мачту.

Столб упал на другой проезжавший большегруз и перегородил часть дороги,

что спровоцировало огромную пробку в сторону центра.

ДТП произошло в разгар часа пик, когда автомобилисты возвращались в центр из промышленной части города. В этой стороне Минска грузовики – частые гости. Однако два большегруза почти в одно время, как участники одного ДТП – это странное совпадение даже для местных дорог.