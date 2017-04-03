Теракт в петербургском метро: СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста

Новости России. Следующие три дня в северной столице России будут траурными. Сейчас все обстоятельства трагедии продолжают выяснять следователи и криминалисты. Эксперты предполагают, что в питерском метро сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Эта версия пока рассматривается наряду с другими. Подробнее о том, что известно о теракте в Санкт-Петербурге, в материале программы Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Бойко, корресподент:

Трагедия произошла на синей ветке питерского метро. Взрыв прогремел в 15 часов на станции «Сенная площадь». Платформу сразу заволокло густым дымом, на место сразу же прибыли десятки бригад спасателей и скорой помощи. Данные о пострадавших постоянно обновляются.

Хлопок, дым, паника. Это кадры камеры видеонаблюдения в питерской подземке. Предположительно, взрыв прогремел в третьем вагоне поезда, который ехал со станции «Сенная» на «Технологический институт». Информация о сразу нескольких терактах не подтвердилась. О том, что это именно террористический акт, уже спустя десятки минут сообщили в Генпрокуратуре России. Сразу после трагедии в Питере закрыли абсолютно все станции метро. Источники агентств сообщают не менее чем о 10 погибших. Более полусотни ранены, среди них и дети. Всем им сейчас оказывается помощь, они доставлены в больницы города, на месте происшествия работают психологи. Подробностями жуткой трагедии продолжают делиться очевидцы. Очевидцы:

Она с «Института», где учится. Не знаю, она успели или не успела… не знаю.

Мы поднимались как раз в тот момент, когда произошло это. Молодые люди были в крови, волосы сожжены у всех. Отбросило какой-то вспышкой. Упал, смотрю назад – люди мертвые. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял.

Меж тем, многие СМИ публикуют фото предполагаемого террориста. Якобы мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел. Как видно на кадре, сделанной камерой видеонаблюдения, неизвестный носит бороду. На нем была шапка. Официально версия о том, что бомбу привел в действие террорист-смертник, в настоящее время не подтверждается. По некоторым данным, сработало самодельное безоболочное взрывное устройство мощностью от 800 грамм. Вероятнее всего, оно было заложено в сумку, оставленную рядом с дверьми вагона. Чуть позже найдено еще одно взрывное устройство, которое уже обезвредили. Власти города начали работу по инструкции на случай теракта. Прокуратура уже ведет проверку, возбуждено уголовное дело.

Некоторые службы работали бесплатно, в социальных сетях созданы группы автомобилистов, где люди координируются, чтобы помочь пострадавшим и развести их по домам. Однако есть и те, кто решил нажиться на горе. В режиме чрезвычайной ситуации продолжает работать воздушная гавань. Так, в «Пулково» введен 100% досмотр для всех вещей. Собраны все доступные наряды полиции и оперативники ФСБ. Слухи о том, что аэропорт закрыт, сейчас не подтверждаются. Судя по онлайн-табло, посадка и регистрация на отправляющиеся рейсы проходит по расписанию. Меж тем, в Москве усилены меры безопасности в метро.