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Теракт в петербургском метро: СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста

03 апреля 2017 17:29
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Новости России. Следующие три дня в северной столице России будут траурными. Сейчас все обстоятельства трагедии продолжают выяснять следователи и криминалисты.

Эксперты предполагают, что в питерском метро сработало радиоуправляемое взрывное устройство.

Эта версия пока рассматривается наряду с другими. Подробнее о том, что известно о теракте в Санкт-Петербурге, в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Бойко, корресподент:
Трагедия произошла на синей ветке питерского метро. Взрыв прогремел в 15 часов на станции «Сенная площадь». Платформу сразу заволокло густым дымом, на место сразу же прибыли десятки бригад спасателей и скорой помощи. Данные о пострадавших постоянно обновляются.

Теракт в петербургском метро: СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста-1

Хлопок, дым, паника. Это кадры камеры видеонаблюдения в питерской подземке.

Предположительно, взрыв прогремел в третьем вагоне поезда, который ехал со станции «Сенная» на «Технологический институт».

Информация о сразу нескольких терактах не подтвердилась. О том, что это именно террористический акт, уже спустя десятки минут сообщили в Генпрокуратуре России. Сразу после трагедии в Питере закрыли абсолютно все станции метро.

Источники агентств сообщают не менее чем о 10 погибших. Более полусотни ранены, среди них и дети.

Всем им сейчас оказывается помощь, они доставлены в больницы города, на месте происшествия работают психологи. Подробностями жуткой трагедии продолжают делиться очевидцы.

Очевидцы:
Она с «Института», где учится. Не знаю, она успели или не успела… не знаю.

Теракт в петербургском метро: СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста-3

Мы поднимались как раз в тот момент, когда произошло это. Молодые люди были в крови, волосы сожжены у всех.

Отбросило какой-то вспышкой. Упал, смотрю назад – люди мертвые.

Ответственность за теракт пока на себя никто не взял.

Теракт в петербургском метро: СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста-5

Меж тем, многие СМИ публикуют фото предполагаемого террориста. Якобы мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел. Как видно на кадре, сделанной камерой видеонаблюдения, неизвестный носит бороду. На нем была шапка. Официально версия о том, что бомбу привел в действие террорист-смертник, в настоящее время не подтверждается.

По некоторым данным, сработало самодельное безоболочное взрывное устройство мощностью от 800 грамм.

Вероятнее всего, оно было заложено в сумку, оставленную рядом с дверьми вагона. Чуть позже найдено еще одно взрывное устройство, которое уже обезвредили. Власти города начали работу по инструкции на случай теракта. Прокуратура уже ведет проверку, возбуждено уголовное дело.

Теракт в петербургском метро: СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста-7

Некоторые службы работали бесплатно, в социальных сетях созданы группы автомобилистов,

где люди координируются, чтобы помочь пострадавшим и развести их по домам. Однако есть и те, кто решил нажиться на горе.

В режиме чрезвычайной ситуации продолжает работать воздушная гавань. Так, в «Пулково» введен 100% досмотр для всех вещей. Собраны все доступные наряды полиции и оперативники ФСБ. Слухи о том, что аэропорт закрыт, сейчас не подтверждаются. Судя по онлайн-табло, посадка и регистрация на отправляющиеся рейсы проходит по расписанию.

Меж тем, в Москве усилены меры безопасности в метро.

Теракт в петербургском метро: СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста-9

Александр Поляков, представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета России:
Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз.

Появилась информация о том, что избежать большего числа жертва кровавой трагедии в Питере удалось во многом благодаря грамотным действиям машиниста в сложившейся ситуации.

Уже вечером в Питере и Москве собираются провести акции памяти погибших. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.

Дмитрий Бойко:
Сразу после взрыва одна из социальных сетей запустила функцию проверки безопасности. Пользователям предлагается сообщить, что они находятся в безопасном месте. Точно так же она работала в режиме безопасности, когда произошли теракты на рождественской ярмарке в Берлине.

# Александр Поляков # Теракт в метро Санкт-Петербурга

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