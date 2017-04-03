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Из-за аварии на подстанции в Вилейке 635 населенных пунктов остались без электричества

03 апреля 2017 14:50
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Новости Беларуси. Более 17 тысяч жилых домов оказались без света из-за аварии на электросетях. Проблемы возникли на подстанции в Вилейке.

В результате без энергообеспечения остались жители 635 населенных пунктов

Вилейского, Молодечненского и Мядельского районов. Без электричества временно остались 11 котельных и пять водозаборов. Около шести часов понадобилось специалистам, чтобы восстановить электричество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На время аварии в районах использовали передвижные генераторы.

Из-за аварии на подстанции в Вилейке 635 населенных пунктов остались без электричества-1

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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