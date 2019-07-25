Глава МИД Турции: нападение на белорусского дипломата не связано с политикой

Новости Беларуси. Раненный в Анкаре белорусский дипломат прооперирован. В Больнице Александра Поганшева навестил глава МИД Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со слов Мевлюта Чавушоглу за развитием ситуации следит президент Тайип Эрдоган.
24 июля вечером в советника посольства Беларуси при возвращении домой не менее пяти раз выстрелил психически неуравновешенный человек, бывший военнослужащий. После нападения он покончил с собой.
Раненому белорусу сделали операцию. Четыре попавшие в него пули не задели жизненно важные органы. Состояние дипломата врачи оценивают как тяжелое – об этом сообщает БелТа со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси. Анатолий Глаз уточнил: пострадавший продолжает находиться в госпитале.
Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата врачи оценивают как тяжёлое
Известно, что инцидент обсуждался главами внешнеполитических ведомств двух стран. По информации турецкой стороны нападение на дипломата не связано с политикой. Имела место ссора, которая переросла в драку между дипломатом и его соседом.