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Глава МИД Турции: нападение на белорусского дипломата не связано с политикой

25 июля 2019 11:45
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Новости Беларуси. Раненный в Анкаре белорусский дипломат прооперирован. В Больнице Александра Поганшева навестил глава МИД Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со слов Мевлюта Чавушоглу за развитием ситуации следит президент Тайип Эрдоган.

24 июля вечером в советника посольства Беларуси при возвращении домой не менее пяти раз выстрелил психически неуравновешенный человек, бывший военнослужащий. После нападения он покончил с собой.

Глава МИД Турции: нападение на белорусского дипломата не связано с политикой-1

Раненому белорусу сделали операцию. Четыре попавшие в него пули не задели жизненно важные органы. Состояние дипломата врачи оценивают как тяжелое – об этом сообщает БелТа со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси. Анатолий Глаз уточнил: пострадавший продолжает находиться в госпитале.

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата врачи оценивают как тяжёлое

Известно, что инцидент обсуждался главами внешнеполитических ведомств двух стран. По информации турецкой стороны нападение на дипломата не связано с политикой. Имела место ссора, которая переросла в драку между дипломатом и его соседом.

Глава МИД Турции: нападение на белорусского дипломата не связано с политикой-4

# Нападение # происшествия # Александр Поганшев # Мевлюта Чавушоглу # Анатолий Глаз # Реджеп Эрдоган # Фотофакт

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