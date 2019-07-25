Глава МИД Турции: нападение на белорусского дипломата не связано с политикой

Новости Беларуси. Раненный в Анкаре белорусский дипломат прооперирован. В Больнице Александра Поганшева навестил глава МИД Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со слов Мевлюта Чавушоглу за развитием ситуации следит президент Тайип Эрдоган.

24 июля вечером в советника посольства Беларуси при возвращении домой не менее пяти раз выстрелил психически неуравновешенный человек, бывший военнослужащий. После нападения он покончил с собой.