При пожаре в гродненской многоэтажке спасён мужчина, 15 человек эвакуированы

Новости Беларуси. Во время пожара в пятиэтажке в Гродно был спасен хозяин квартиры и эвакуировано 15 жильцов дома. Эту информацию сообщает Гродненское ОУМЧС.

Фото: Гродненское ОУМЧС

24 июля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в квартире по ул. Лиможа. Прибывшие на место спасатели констатировали плотное задымление в подъезде. В горящей квартире был обнаружен хозяин без сознания. Мужчину передали медикам, он был помещен в медучреждение в тяжелом состоянии. Спасатели провели эвакуацию жильцов с помощью масок.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Выяснилось, что дочь хозяина квартиры пыталась потушить пожар самостоятельно, но безрезультатно. Тогда она выбежала из дома и вызвала спасателей. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Фото: Гродненское ОУМЧС