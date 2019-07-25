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Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата врачи оценивают как тяжёлое

25 июля 2019 07:52
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией в Анкаре. Раненный там белорусский дипломат прооперирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больнице Александра Поганшева навестил глава МИД Турции. Со слов Мевлюта Чавушоглу, за развитием ситуации следит президент Тайип Эрдоган.

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата врачи оценивают как тяжёлое-1

Вечером 24 июля в советника посольства Беларуси при возвращении домой выстрелил неизвестный. Дипломат был с ребенком, который не пострадал. Атаку совершил психически неуравновешенный человек, бывший военнослужащий. После нападения он покончил с собой.

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата врачи оценивают как тяжёлое-4

Мужчина стрелял в белорусского дипломата в Анкаре. Подробности ЧП

Раненому белорусу сделали операцию, состояние дипломата врачи оценивают как тяжелое – об этом сообщает БелТа со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси. Анатолий Глаз уточнил, что пострадавший все еще находится в госпитале.

# Нападение # происшествия # Александр Поганшев # Мевлюта Чавушоглу # Реджеп Эрдоган # Фотофакт

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