Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата врачи оценивают как тяжёлое

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией в Анкаре. Раненный там белорусский дипломат прооперирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В больнице Александра Поганшева навестил глава МИД Турции. Со слов Мевлюта Чавушоглу, за развитием ситуации следит президент Тайип Эрдоган.
Вечером 24 июля в советника посольства Беларуси при возвращении домой выстрелил неизвестный. Дипломат был с ребенком, который не пострадал. Атаку совершил психически неуравновешенный человек, бывший военнослужащий. После нападения он покончил с собой.
Мужчина стрелял в белорусского дипломата в Анкаре. Подробности ЧП
Раненому белорусу сделали операцию, состояние дипломата врачи оценивают как тяжелое – об этом сообщает БелТа со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси. Анатолий Глаз уточнил, что пострадавший все еще находится в госпитале.