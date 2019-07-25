Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата врачи оценивают как тяжёлое

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией в Анкаре. Раненный там белорусский дипломат прооперирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больнице Александра Поганшева навестил глава МИД Турции. Со слов Мевлюта Чавушоглу, за развитием ситуации следит президент Тайип Эрдоган.