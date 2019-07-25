Прямой эфир

В Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз

25 июля 2019 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Березовском районе мальчика сбил тепловоз.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 24 июля. В Березовский РОВД из медучреждения было получено сообщение о том, что к ним доставлен 11-летний мальчик.  

В Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз -1

Фото: СК

Установлено, что ребенок ехал на велосипеде, при подъезде к железнодорожному переезду мальчик проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации. Произошло столкновение с тепловозом, который применил экстренное торможение.  

Предположительно, пострадавший мальчик был в наушниках во время происшествия. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.  

Проводится проверка.  

В середине июля за один день на железной дороге поезда насмерть сбили двух человек (читать далее). 

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
При пожаре в гродненской многоэтажке спасён мужчина, 15 человек эвакуированы
25 июля 2019 09:18

При пожаре в гродненской многоэтажке спасён мужчина, 15 человек эвакуированы

Пенсионерка выпала из движущегося автобуса в Бресте
25 июля 2019 09:00

Пенсионерка выпала из движущегося автобуса в Бресте

Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн
25 июля 2019 08:05

Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн