В Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 24 июля. В Березовский РОВД из медучреждения было получено сообщение о том, что к ним доставлен 11-летний мальчик.

Установлено, что ребенок ехал на велосипеде, при подъезде к железнодорожному переезду мальчик проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации. Произошло столкновение с тепловозом, который применил экстренное торможение.

Предположительно, пострадавший мальчик был в наушниках во время происшествия. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.

Проводится проверка.