В 2025-м сельхозпредприятия Минской области примут на работу 300 молодых специалистов

В 2025 году сельхозпредприятия Минской области примут на работу порядка 300 молодых специалистов. Это выпускники вузов и средних специальных учебных заведений. К выполнению своих обязанностей они приступят до 1 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Но некоторые учреждения АПК уже пополняются новыми кадрами. Так, в сельхозпредприятие «Осовец-Агро» пришли три молодых специалиста: ветфельдшеры и механик. Условия для работы созданы комфортные. Также предусмотрены социальные гарантии и стимулирующие выплаты. Адаптироваться на местах помогают и наставники.

Владислав Щербаченя, заведующий машинно-тракторным парком сельхозпредприятия «Осовец-Агро»:

С самого детства была тяга к технике, поэтому решил стать инженером. Коллектив слаженный, поэтому сложно не было, страшно тоже. Я заведующий машинно-тракторного парка. Мои обязанности – это ремонт техники, осмотр, запасные части, доставка.

Всего же в Любанском районе на первое рабочее место придут 16 молодых специалистов: это педагоги, медики и представители сельского хозяйства.