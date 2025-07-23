Подарить детям веру в себя и счастливое будущее – в Беларуси проходит проект «Сильные духом»

Подарить детям веру в себя, свои силы и счастливое будущее. Социально-благотворительный проект «Сильные духом» проходит в Беларуси. В рамках инициативы дети и молодые люди с особенностями психофизического развития создают полотна в соавторстве с известными художниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом штрихе ярких абстракций зашифрованы мечты, переживания и мысли. Ребята уже написали три десятка картин. В декабре коллекцию планируют увеличить до 50 и презентовать на масштабной выставке в столице. Все вырученные от продажи полотен средства направят на улучшение условий в учреждениях, где живут и обучаются юные авторы картин. К участию в проекте присоединились 9 пансионатов со всей страны.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Написаны уже картины в двух пансионатах Беларуси из девяти. Мы планируем задействовать все девять пансионатов. В рамках проекта будет оказана помощь не только самим детям, потому что это проект, который направлен на такую, знаете, социализацию детей. То есть мы хотим показать всем, что эти необычные дети необычные тем, что они нуждаются в большем количестве нашей любви.