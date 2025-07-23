Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах

У дворца Чираган, где вечером должны состояться переговоры, уже дежурят многочисленные журналисты. Как сообщили в Кремле, 23 июля будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов о завершении конфликта. Соответствующими документами стороны обменялись в ходе второго раунда. Также будет продолжен разговор о взаимных обменах. Изменений в составе российской переговорной группы нет. Ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Во главе украинской делегации – Рустем Умеров. Говоря о третьем раунде переговоров Москвы и Киева, Дмитрий Песков отметил, что это будет сложный разговор, так как проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны. Напомним, Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Они прошли в мае и июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными и телами погибших военнослужащих.