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Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах

23 июля 2025 13:58
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В Стамбуле ожидается третий раунд переговоров по украинскому вопросу. Российская делегация уже прибыла в город для участия в предстоящей встрече. Кадры приземления борта публикуют мировые СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах-2

У дворца Чираган, где вечером должны состояться переговоры, уже дежурят многочисленные журналисты. Как сообщили в Кремле, 23 июля будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов о завершении конфликта. Соответствующими документами стороны обменялись в ходе второго раунда. Также будет продолжен разговор о взаимных обменах. Изменений в составе российской переговорной группы нет. Ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Во главе украинской делегации – Рустем Умеров. Говоря о третьем раунде переговоров Москвы и Киева, Дмитрий Песков отметил, что это будет сложный разговор, так как проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны. Напомним, Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Они прошли в мае и июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными и телами погибших военнослужащих.

# Международная политика

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