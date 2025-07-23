Губернатор Минской области провёл личный приём граждан в Узде

От реконструкции дорог до ремонта жилья. Губернатор Минской области провел личный прием граждан в Узде. Так, семью Альховик из агрогородка Озеро волнует инфраструктура населенного пункта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Неудобства жителям частного дома приносит «большая вода». Интенсивные дожди постоянно затапливают огород. Не спасают ситуацию с потопом и искусственные канавы. Также жители обеспокоены качеством питьевой воды и перебоями в электроснабжении.

Наталия Альховик, жительница агрогородка Озеро: Также есть вопросы, они не у всех, по затоплению участков, которые никак не решаются на протяжении уже длительного промежутка времени. Надежда именно на то, что этот вопрос будет курироваться самим губернатором и он каким-то образом будет продвигаться и не откладываться на потом, то есть не будет делаться работа ради работы, то есть ради галочки.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Многие вопросы, они были ещё отработаны до непосредственно приема, потому что, как правило, выездные приемы служат таким индикатором для актуализации тех проблем, которые есть в регионе. Конечно, в идеале необходимо работать на упреждение вопросов, чтобы их не было в принципе, тем не менее они есть. Жители как района, так и других районов сегодня активно шли на прием.

На приеме граждан присутствовали профильные специалисты, поэтому некоторые вопросы решились на месте. Остальные взяты на контроль.