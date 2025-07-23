В Беларуси уравняют требования к маркетплейсам и продавцам интернет-магазинов. Министерство антимонопольного регулирования разрабатывает соответствующие изменения законодательства. Важно, чтобы потребитель, который совершает покупку через интернет, понимал свои права и имел возможность вернуть товар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня в Беларуси зарегистрировано более 27,5 тысячи интернет-магазинов. Доля вклада в товарооборот от таких магазинов составляет 12 %, что в два раза больше, чем пару лет назад. А раз сфера переживает бурный рост, должны быть и меры по регулированию.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Для того чтобы защитить все права потребителя, обязательно на маркетплейсе интернет-площадки должна быть размещена вся информация, которую может потребитель увидеть, посмотреть и действовать в соответствии с этой информацией, заказывать себе товар. Если есть какие-то нарушения, то интернет-магазины обязательно должны иметь обратную связь и рассматривать... Если это не резидент Республики Беларусь, то интернет-площадка должна способствовать тому, чтобы этот товар можно было вернуть или выплатить деньги.

В Беларуси увеличилась доля реализации отечественных товаров. Это говорит о том, что производства и торговые предприятия ответственно относятся к выполнению работ и насыщают полки магазинов товарами в полном объеме. Большое внимание уделяют вопросу ценообразования.

Анастасия Касымова, заместитель начальника аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Если мы рассматриваем прошлый год, когда по отдельным позициям отмечалось значительное повышение цен розничных, МАРТом принимались решения об отмене таких повышений. В текущем году такие полномочия о рассмотрении материалов об отмене решений производителей по повышению цен были переданы как раз таки комиссией по ценообразованию при Совете Министров.

Что касается плодоовощной продукции, Президентом был подписан указ об особенностях поставки для республиканских государственных нужд. Документ направлен на то, чтобы обеспечить стабильность на потребительском рынке и наличие в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период. Стабилизационные фонды переходят в систему госзаказа. За дефицит овощей и фруктов в межсезонье вводятся штрафы как для поставщиков, так и для торговых сетей. Поставщики могут быть наказаны за непоставку продукции из стабфондов по договору, а заготовители – за отсутствие товаров в продаже.