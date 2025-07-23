Как подготовить первоклассника к школе – ответила психолог

Совсем скоро наступит 1 сентября. Ученики вернутся на учебу. Для кого-то приход осени станет не просто праздником, а началом нового этапа в жизни. Будущим первоклассникам предстоит познакомиться со школой – такое важное событие волнует и детей, и родителей.

Наталья Федотова, психолог, руководитель городского клуба педагогов-психологов «Мост»:

Это важный психологический и социальный скачок для ребенка – пойти в первый класс. Он идет с большим ожиданием. Важно ребенку знать, что его там тоже ждут. Его ждет школа, учитель. То есть уже тебя ждут, собирается коллектив.

Но без поддержки родителей, конечно, не обойтись. Специалисты рекомендуют готовить ребенка к школе заранее, но аккуратно и не спеша. За пару месяцев до начала учебы будущему школьнику следует наладить режим сна, научиться вставать по будильнику и пробовать собираться в школу самостоятельно.