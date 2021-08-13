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ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело

13 августа 2021 13:51
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Новости Беларуси. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Столинском районе. Авария произошла рано утром 13 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело-1

Автобус следовал по маршруту Столин – Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет. В салоне находилось 12 пассажиров, шесть из них доставлены в больницу. Погибших нет.

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело-4

На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа.

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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