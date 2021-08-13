ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело

Новости Беларуси. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Столинском районе. Авария произошла рано утром 13 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус следовал по маршруту Столин – Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет. В салоне находилось 12 пассажиров, шесть из них доставлены в больницу. Погибших нет.