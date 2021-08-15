В Минске мужчина проник на стройку и сорвался с башенного крана
Новости Беларуси. 14 августа около полудня помощь спасателей потребовалась мужчине, который упал с крана.
По сведениям Минского ГУМЧС, происшествие случилось напротив Игуменского тракта, 26. Мужчина пробрался на территорию стройки, залез на башенный кран, а затем упал с него на надстройку.
Прибывшие спасатели выяснили, что пострадавший, которому около 30 лет, находится между валами с тросами и сам спуститься не может. Сотрудники МЧС поместили мужчину на жёсткие носилки и передали медикам.
Пострадавший госпитализирован. Предварительно, у него открытый перелом правой ноги, ЧМТ средней степени, сочетанная травма.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о другом несчастном случае возле стройплощадки в Минске. На ногу ребёнка упал бетонный блок – здесь подробности.