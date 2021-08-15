Прямой эфир

В Минске мужчина проник на стройку и сорвался с башенного крана

15 августа 2021 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 августа около полудня помощь спасателей потребовалась мужчине, который упал с крана.

По сведениям Минского ГУМЧС, происшествие случилось напротив Игуменского тракта, 26. Мужчина пробрался на территорию стройки, залез на башенный кран, а затем упал с него на надстройку.

В Минске мужчина проник на стройку и сорвался с башенного крана-1

Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие спасатели выяснили, что пострадавший, которому около 30 лет, находится между валами с тросами и сам спуститься не может. Сотрудники МЧС поместили мужчину на жёсткие носилки и передали медикам.

В Минске мужчина проник на стройку и сорвался с башенного крана-4

Фото: Минское ГУМЧС

Пострадавший госпитализирован. Предварительно, у него открытый перелом правой ноги, ЧМТ средней степени, сочетанная травма.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о другом несчастном случае возле стройплощадки в Минске. На ногу ребёнка упал бетонный блок – здесь подробности.

# Падение с высоты # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ГПК: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе
14 августа 2021 11:28

ГПК: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело
13 августа 2021 13:51

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело

В Смолевичском районе водитель Fiat отвлёкся за рулём и врезался в МАЗ
13 августа 2021 13:40

В Смолевичском районе водитель Fiat отвлёкся за рулём и врезался в МАЗ