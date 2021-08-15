В Минске мужчина проник на стройку и сорвался с башенного крана

Новости Беларуси. 14 августа около полудня помощь спасателей потребовалась мужчине, который упал с крана.

По сведениям Минского ГУМЧС, происшествие случилось напротив Игуменского тракта, 26. Мужчина пробрался на территорию стройки, залез на башенный кран, а затем упал с него на надстройку.