ДТП на ул. Космонавтов: автомобиль опрокинулся после наезда на припаркованную машину

Вечером 16 августа на дворовой территории дома №30 по улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие, информирует официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Belgee» двигался по двору. При возникновении препятствия в виде припаркованного автомобиля «Peugeot» автомобилист не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на стоящее транспортное средство. В результате удара автомобиль «Belgee» опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
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Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.