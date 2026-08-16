В Гомельской области произошло ДТП, погиб несовершеннолетний

15 августа, приблизительно в 21:08, на 3-м километре автомобильной дороги Н-4325 «Папоротное – Великий лес» в Жлобинском районе произошло ДТП с летальным исходом, сообщает Telegram-канал ГАИ Гомельщины.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля марки Renault, управлявший транспортным средством, совершил наезд на 17-летнего пешехода. Пострадавший находился в попутном направлении движения по обочине автодороги.



В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель скрылся, но был задержан.