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В Гомельской области произошло ДТП, погиб несовершеннолетний

16 августа 2026 11:52
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15 августа, приблизительно в 21:08, на 3-м километре автомобильной дороги Н-4325 «Папоротное – Великий лес» в Жлобинском районе произошло ДТП с летальным исходом, сообщает Telegram-канал ГАИ Гомельщины. 

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля марки Renault, управлявший транспортным средством, совершил наезд на 17-летнего пешехода. Пострадавший находился в попутном направлении движения по обочине автодороги. 

В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель скрылся, но был задержан.

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