Три человека госпитализированы после ДТП на Партизанском проспекте в Минске

Вечером 14 августа на Партизанском проспекте в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, информирует официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Mercedes» двигался вблизи здания №82. При повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Toyota» и столкнулся с ним. В результате удара оба транспортных средства выехали за пределы проезжей части. В учреждение здравоохранения для обследования были доставлены три человека: 32-летний водитель «Toyota», а также две пассажирки – 71-летняя женщина и 3-летняя девочка.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.

Опасное перестроение на ул. Орловской в Минске привело к повреждению четырех авто

В Гомеле маршрутка врезалась в светофор – есть пострадавшие

Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.