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В Беларуси пресечена попытка вывоза цветного металла на 30 тыс. рублей

16 августа 2026 14:00
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В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники УВД Минской области совместно с коллегами из Борисова остановили грузовой автомобиль. За рулем находился 39-летний гражданин соседнего государства. Во время осмотра транспортного средства было найдено около 19 тонн лома цветных металлов, сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Общая стоимость груза составила почти 30 тысяч рублей. У водителя отсутствовали документы на перевозимый товар. Мужчина признался, что с прошлого года занимался скупкой цветмета на территории Беларуси, чтобы затем сдать его в пункт приема у себя на родине.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за несоблюдение порядка вывоза из Республики Беларусь лома и отходов черных и цветных металлов. Мужчине грозит крупный денежный штраф, а также конфискация предмета правонарушения.

Фото: Pinterest.

# МВД Республики Беларусь

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