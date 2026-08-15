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За сутки поступило порядка 400 сообщений о телефонных мошенниках – МВД

15 августа 2026 17:09
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За сутки в милиции зарегистрировано порядка 400 обращений о звонках телефонных мошенников, сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

В ведомстве зафиксировали 33 преступления, совершенные с применением информационно‐коммуникационных технологий.

Правоохранители заблокировали 4 фишинговых интернет-ресурса (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, которые напоминают настоящие); платежи в адрес 22 иностранных платежных реквизитов, используемых в мошеннических схемах; осуществили приостановку расходных операций по 35 счетам.

Оперативниками задержаны 2 курьера, курируемых аферистами.

# Министерство внутренних дел Республики Беларусь

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