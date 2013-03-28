Дом на Плеханова, пострадавший от взрыва, готовится к заселению жильцов

Новости Беларуси. Многоэтажка в Минске, которая пострадала от взрыва 23 февраля, готовится к заселению жильцов. Все это время в одном из подъездов шел ремонт.

Первые жильцы у злополучного подъезда уже в 10 утра. Заселяются не все. Пока – с первого по седьмой этажи. Спустя месяц после взрыва восстановительные работы там закончили. Вплоть до косметического ремонта лестничных площадок. Лифт, что особенно приятно (среди жильцов – пенсионеры), тоже работает.

Алексей Корольков, директор ЖРЭО Ленинского района Минска:

Мингазом проверены все стояки.

По пяти квартирам на сегодняшний момент есть вопросы по счетчикам. Прямо сейчас на месте идет замена счетчиков и инструктаж жителей.

Горячее и холодное водоснабжение под давлением, все в рабочем состоянии. Отопление в том числе.

Вместе с жильцами проверили и вентиляцию. В каждой квартире. Все в рабочем состоянии. Заключение по первым семи этажам положительное. Газ, вода, свет есть и выше. Но в эпицентре взрыва квартиры пока в ремонте. Капитальном.

На девятом этаже, где месяц назад прогремел взрыв, квартиры пострадали больше всех. За месяц здесь соорудили заново разрушенные стены и поставили стеклопакеты. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. Закончить все и сдать под ключ планируют в конце апреля.

Рабочие:

Три комнаты зашпаклевали, четвертую начали.

Все переделываем, будет в порядке все, новая проводка.

Отделочные работы начались 28 марта, как только Мингаз дал добро. На шпаклевку, по словам рабочих, уйдет две недели, электрику проведут за два дня. Все за бюджетные деньги. Конкретную сумму чиновники не называют. Некоторым возместили часть ремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ефименко, заместитель начальника управления социальной защиты Мингорисполкома:

К переселению на 29 число изъявили желание 5 семей. А остальные 6 семей еще в раздумьях.

Кто-то боится, кто-то не согласен. Хотят, чтобы был полностью ремонт произведен.

По словам жильцов, основная проблема в том, что некоторые квартиры практически затоплены. Открытые окна на девятом и восьмом, а, точнее, их отсутствие – и весенняя сырость уже внутри квартир, которые ниже. К тому же, сетуют жители подъезда, заключение о состоянии дома им так и не показали.

Жители подъезда:

Если будет заключение и подписи людей, которые гарантируют нам безопасность, мы будем доверять людям.

Обещают, что будет на следующей неделе решение принято по сумме компенсации. И будут тогда исходить как делать ремонт, что делать, что они будут делать, что, может, мы сами хотим. Но пока ничего неизвестно.

Пострадавшие жильцы сейчас надеются на полный ремонт их квартир. И, действительно, его обязано сделать государство за свой счет. Пока половина жильцов остается во временном жилье.