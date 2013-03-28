Продавцы надгробий и судмедэксперты наживались на чужом горе в Брестской и Гомельской областях

Новости Беларуси. Нажиться на чужом горе. Нелегальный заработок на ритуальных услугах организовали в сети магазинов. Факты выявлены в Брестской и Гомельской областях.

Обманом покупателей занимались продавцы – они составляли три договора. В одном из них прописывалась значительно завышенная сумма. Этот экземпляр отдавали покупателю, в двух оставшихся цену меняли на реальную. Разницу продавцы забирали себе. Руководство частного предприятия о такой схеме работы продавцов в свой сети магазинов не подозревало.

Возбуждено уже около 100 уголовных дел. Предприимчивым продавцам грозит лишение свободы до 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:

Покупатель вносил предоплату. Как правило, это было 50%. Пробивался по кассе чек. Покупателю отдавался его экземпляр договора и чек на руки, покупатель уходил и ждал своего заказа. Что делал продавец магазина? Два экземпляра (один оставался в магазине, а второй передавался в дальнейшем в бухгалтерию) переписывались, уже указывалась заниженная стоимость. Разница, когда покупатель приходил и забирал памятник, вносил оставшуюся сумму, просто присваивалась продавцом магазина.

Кроме того, в Брестской области выявлены факты злоупотребления служебными полномочиями. За проведение судебно-медицинской экспертизы в выходные дни у родственников умерших просили от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.