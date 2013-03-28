Прямой эфир

Подпольный самогонный завод ликвидирован в Молодечно. Задержано 300 л продукта и 5 тысяч л браги

28 марта 2013 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще один самогонный завод ликвидирован правоохранителями в Молодечно. Неработающий, ранее судимый гражданин подпольное производство организовал в сарае частного дома. Под землей к аппарату самовольно кустарно проведена газовая труба, причем, по предварительной информации, в отличие от соседей, самогонщик пользовался голубым топливом бесплатно.

Правонарушитель задержан непосредственно в момент изготовления суррогата. Изъято 300 литров готового продукта, а также более 5000 литров браги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Самогон

Другие новости рубрики

Все новости
В США прибрежный район обрушился в океан вместе с домом, деревьями и землей
28 марта 2013 11:53

В США прибрежный район обрушился в океан вместе с домом, деревьями и землей

В Перу пассажирский автобус упал в ущелье. Погибли не менее 24 человек
28 марта 2013 08:44

В Перу пассажирский автобус упал в ущелье. Погибли не менее 24 человек

Взрыв на спиртзаводе под Поставами – одна женщина погибла
27 марта 2013 17:28

Взрыв на спиртзаводе под Поставами – одна женщина погибла