Подпольный самогонный завод ликвидирован в Молодечно. Задержано 300 л продукта и 5 тысяч л браги

Новости Беларуси. Еще один самогонный завод ликвидирован правоохранителями в Молодечно. Неработающий, ранее судимый гражданин подпольное производство организовал в сарае частного дома. Под землей к аппарату самовольно кустарно проведена газовая труба, причем, по предварительной информации, в отличие от соседей, самогонщик пользовался голубым топливом бесплатно.

Правонарушитель задержан непосредственно в момент изготовления суррогата. Изъято 300 литров готового продукта, а также более 5000 литров браги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.