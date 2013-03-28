Врача из Бразилии обвиняют в смерти более 300 пациентов

Новости Бразилии. Врача-убийцу из Бразилии обвиняют в гибели более 300 пациентов. Пока женщине предъявлены обвинения в семи случаях. Следователи изучают обстоятельства смерти остальных пациентов. Обвинения также выдвинуты против ряда докторов, медсестер и физиотерапевта.

По версии следствия, обвиняемые вводили пациентам мышечный релаксант, после чего сокращали им подачу кислорода, что приводило к смерти от удушья.

Если медика признают виновной, она станет самым массовым серийным убийцей за всю историю криминалистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.