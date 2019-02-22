«Должна быть полнейшая готовность». Опасность половодья сохраняется в 13 районах Беларуси

Новости Беларуси. Опасность половодья сохраняется в 13 районах Беларуси. Об этом 22 февраля сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под особым контролем Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская области. В целом, климатические условия близки к норме. В разных регионах страны высота снежного покрова – от 1 до 24 сантиметров, а уровень воды в реках и озерах равен средним многолетним показателям.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: Предусмотрен очень важный вопрос – вопрос готовности всех служб МЧС по подготовке к весеннему половодью. Мы провели большой комплекс работ. Будут приняты все меры, чтобы максимально минимизировать последствия половодья.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Наше население не должно иметь каких-то неприятностей с учетом весеннего половодья. Природа достаточно капризная и может в любой момент приподнести сюрприз, поэтому должна быть полнейшая готовность.

Отметим, активную работу по предупреждению паводков ведут еще с осени. Сотрудники МЧС оповещают жителей потенциально опасных районов, проводят учения и тренировки, а также проверяют состояние дамб и сооружений.