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В Кобринском районе провалившегося под лёд мужчину доставали спасатели

22 февраля 2019 10:03
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Новости Беларуси. Днём 21 февраля в Кобринском районе спасатели извлекли из воды провалившегося под лёд мужчину.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент случился на озере возле деревни Верхолесье. О тонущем человеке спасателям сообщил очевидец.  

В Кобринском районе провалившегося под лёд мужчину доставали спасатели-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили человека в 25 метрах от берега. Мужчину достали из воды и передали медикам. 58-летний местный житель госпитализирован в реанимацию с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».  

В Кобринском районе провалившегося под лёд мужчину доставали спасатели-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Зимой 2018 года в Бешенковичах мужчина пытался срезать дорогу через заледеневшую реку. 

Гражданин провалился под лёд – подробности здесь.  

# Спасение # происшествия

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