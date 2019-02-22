В Кобринском районе провалившегося под лёд мужчину доставали спасатели

Новости Беларуси. Днём 21 февраля в Кобринском районе спасатели извлекли из воды провалившегося под лёд мужчину.
По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент случился на озере возле деревни Верхолесье. О тонущем человеке спасателям сообщил очевидец.
Новости Беларуси. Днём 21 февраля в Кобринском районе спасатели извлекли из воды провалившегося под лёд мужчину.
По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент случился на озере возле деревни Верхолесье. О тонущем человеке спасателям сообщил очевидец.
Фото: Брестское ОУМЧС
Прибывшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили человека в 25 метрах от берега. Мужчину достали из воды и передали медикам. 58-летний местный житель госпитализирован в реанимацию с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Фото: Брестское ОУМЧС
Зимой 2018 года в Бешенковичах мужчина пытался срезать дорогу через заледеневшую реку.
Гражданин провалился под лёд – подробности здесь.