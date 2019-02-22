В Брестском районе задержаны серийные воры металлолома

Новости Беларуси. В Брестском районе с поличным задержаны серийные воры металлолома.

Как сообщает УВД Брестсткого облисполкома, жители Брестчины неоднократно обращались в милицию с заявлениями о пропаже личного имущества. По этим фактам были возбуждены уголовные дела.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была задержана преступная группа. Её участниками оказались не раз судимые ранее 35-летний брестчанин и 28-летний житель Минской области.

Кражи совершались по ночам, похищенное перевозилось на машине. Подозреваемых задержали при попытке совершения очередной кражи. В их автомобиле были обнаружены металлолом и иное имущество, которое мужчины собирались сдать в пункты приёма металлолома или перепродать.

С задержанными работают следователи. Выясняется причастность фигурантов к аналогичным деяниям на территории региона.

Осенью 2018 года в Полоцком районе двое мужчин сдавали ограждения могил на металлолом.