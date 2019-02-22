В Минске пресечён канал вывоза женщин за рубеж для занятия проституцией

Новости Беларуси. 18 февраля правоохранители пресекли канал вывоза женщин за границу с целью сексуальной эксплуатации.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, задержана 31-летняя минчанка, которая несколько лет организовывала выезд девушек для занятия проституцией в РФ, Греции, ОАЭ, Франции и других странах.

За свои услуги подозреваемая получала не менее 30% средств, которые зарабатывали её подопечные. Ранее фигурантка к уголовной ответственности не привлекалась. В настоящее время женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет.

Действиям задержанной даётся правовая оценка.

Зимой 2019 года в Минске был задержан таксист.